Il 20enne Giuseppe Amabile è stato arrestato nella notte al termine di un inseguimento con la polizia. Il giovane guidava ad altissima velocità tra la folla, ma si è schiantato contro alcune auto parcheggiate.

Napoli, fugge dalla polizia e si schianta

Dopo lo schianto, il 20enne già noto alle Forze dell’Ordine ha tentato un’altra fuga, questa volta a piedi, ma non è riuscito a portarla a termine, venendo fermato dagli agenti di polizia. Il giovane aveva evitato l’Alt della polizia, provando a scappare su via Posillipo con la sua Smart, ma qualche chilometro più avanti si è schiantato contro una fila di macchine parcheggiate. Il ragazzo ha messo in grave pericolo anche le persone che camminavano per strada, ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Napoli, fugge dalla polizia e si schianta: l’arresto

Una volta fermato, i poliziotti hanno perquisito l’auto del giovane. Giuseppe aveva con sè, nascosti nelle tasche, 20 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish, oltre a 1.970 euro in contanti. Gli agenti hanno poi ritrovato in casa sua un chilo e 200 grammi di hashish e 250 grammi di marijuana. Il giovane è stato arrestato.