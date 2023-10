Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 798 persone nell'hotspot

Nuovi sbarchi a Lampedusa durante la notte e il centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola torna ad essere sovraffollata. La Prefettura di Agrigento è a lavoro per trasferire già nel corso della mattina del 16 ottobre più di 300 persone verso Porto Empedocle.

Migranti a Lampedusa: la situazione

Continua a preoccupare la situazione relativa ai migranti a Lampedusa. In queste ore la Capitaneria di Porto ha soccorso diversi barconi in mare, in particolare, in una sola giornata sono giunte otto imbarcazioni per un totale di 386 migranti.

Le ultime due sono arrivate a mezzanotte e dopo le 3 di notte, con a bordo un centinaio di persone di varie nazionalità e, come sempre, non mancano donne e bambini.

Migranti a Lampedusa: le aree di partenza

Come vuole la prassi, i migranti che arrivano a Lampedusa vengono sottoposti subito a controlli di tipo medico ma anche identificativi, prima di essere accompagnati all’hotspot dell’isola, ormai sempre più al collasso.

Molti profughi hanno raccontato di essere salpati dalla Zouara e Sabratha, in Libia. Quasi di pari passo con la Tunisia, questo è il Paese da cui si registra il maggior numero di partenze. Le costose traversate (fino a 9mila euro a persona) passano poi per la rotta più pericolosa dei flussi migratori: il Mediterraneo Centrale. Poi queste persone arrivano a Lampedusa, dove ogni giorno Finanza e Guardia Costiera lavorano per trarre in salvo il maggior numero di migranti possibile.

I trasferimenti dei migranti che arrivano a Lampedusa

La Prefettura di Agrigento ha già disposto alcuni trasferimenti verso altri centri di accoglienza. Al momento l’hotspot dell’isola conta 798 migranti, il doppio della capienza della struttura.