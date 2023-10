Crisi Migratoria: italiani scettici su governo e UE

Migranti e governo: italiani scettici

La crisi migratoria continua a suscitare preoccupazione e dibattito in Italia. Un recente sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha rivelato una crescente sfiducia tra gli italiani nei confronti del governo e dell’Unione Europea riguardo alla gestione della questione migratoria. Secondo il sondaggio, il 66% degli intervistati non crede che il governo guidato da Giorgia Meloni sia in grado di affrontare adeguatamente i flussi migratori nei prossimi mesi: la maggior parte degli intervistati dubita delle capacità dell’esecutivo di gestire l’emergenza.

Un governo incapace di gestire la crisi migratoria

Il 74% degli elettori di Fratelli d’Italia, e il 69% di coloro che supportano altri partiti di centrodestra, continuano a esprimere fiducia nel governo in materia di migrazione. Questo sembra indicare che la maggioranza dell’elettorato della coalizione di centrodestra ritiene che il governo sia in grado di occuparsi della situazione. Il 22% degli intervistati ritiene che Giorgia Meloni sia la figura più affidabile in tal senso, seguita da Matteo Salvini con il 17%. Tuttavia, circa il 49% non ritiene nessuno dei politici al governo affidabile su questo tema.

Diffidenza anche per l’UE

Un punto di accordo tra gli italiani sembra essere la richiesta di una redistribuzione degli immigrati all’interno dell’Unione Europea. Il 76% degli intervistati ritiene che debba essere istituita una regola per redistribuire gli immigrati tra tutti gli stati membri dell’UE, sostenendo la linea del governo italiano. Tuttavia, esiste anche una certa opposizione alla proposta di riforma del Regolamento di Dublino dell’UE. Questa riforma prevede che gli Stati possano evitare di accogliere migranti pagando una cifra per ciascun immigrato che non viene accolto. Il 61% degli intervistati si è detto contrario a questa proposta. Infine, il sondaggio ha rivelato che il 73% degli intervistati non ha fiducia nell’UE nell’aiutare l’Italia a gestire la questione migratoria, indicando una crescente sfiducia verso le istituzioni europee su questo tema.