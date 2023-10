Laura e Tommaso, una coppia bolognese, qualche settimana fa si trovavano in vacanza a Lampedusa e, mentre stavano pescando a bardo del proprio motoscafo, hanno avvistato un uomo che nuotava verso di loro.

La coppia, che ha raccontato al Resto del Carlino quanto accaduto, spesso trascorre le vacanze a Lampedusa ma quanto successo in questa occasione li ha fatti emozionare.

Leggi anche: Studenti inneggiano ad Hamas, Valditara: “Le scuole verranno ispezionate”

Il racconto

“La pesca non stava dando grandi risultati, ad un certo punto un amico ci ha detto che aveva visto dei delfini ma ci è sembrato strano perché in quel tratto non ce ne sono“, esordiscono così i due.

“Era circa mezzogiorno e ci trovavamo a 42 miglia al largo di Lampedusa quando è successo tutto. Guardando meglio poi ci siamo accorti che non si trattava di delfini bensì di una persona in acqua che si avvicinava verso il nostro motoscafo“, al timone si trovava Tommaso che, invertendo la rotta, si è avvicinato al giovane.

“Siamo riusciti a far salire a bordo prima un ragazzo di 29 anni proveniente dal Burkina Faso e poi anche un altro di 24, non stavano benissimo, erano affamati e disidratati. Ci trovavamo in una zona quasi al limite dell’area dove vi è divieto di pesca, quindi se non li avessimo soccorsi non so come sarebbe finita. Quando i due ragazzi sono saliti a bordo ci hanno ringraziato in ogni modo, ci baciavano le mani e ci chiamavano ‘mami’ e ‘papi’. Uno di loro non riusciva a smettere di piangere“, ha raccontato Laura.

“Abbiamo raggiunto la loro imbarcazione, c’erano altri 25 migranti”

Subito dopo avergli offerto acqua e cibo, Laura e Tommaso hanno raggiunto l’imbarcazione dalla quale i due migranti provenivano: “Non era molto lontana, siamo andati a cercarla e l’abbiamo trovata“.

“È stata un’emozione fortissima, a bordo c’erano altri 25 migranti tutti provenienti dal Burkina Faso. Quando ci hanno visti hanno iniziato a cantare, a quel punto abbiamo offerto loro tutta l’acqua e il cibo che possedevamo e infine li abbiamo trainati verso la costa dell’isola“, ha ricordato con emozione la coppia.

“Erano partiti da Sfax cinque giorni prima con poche provviste, un po’ d’acqua, poco cibo e solo una tanica di benzina che però è finita quasi subito. Sull’imbarcazione viaggiavano anche tante donne e bambini e, una di queste giovani madri, ha raccontato di aver visto morire i suoi due figli di appena due mesi e un anno e mezzo, il giorno prima. Non ha potuto fare altro che lasciarli scivolare in acqua“, ha raccontato Laura.

“Per arrivare in vista dell’isola abbiamo impiegato ben 7 ore: quando siamo arrivati a 4 miglia dalla costa abbiamo telefonato il comandante di una motovedetta che conosciamo ed è venuto in nostro aiuto. I ragazzi sono saliti tutti a bordo della sua imbarcazione che poi li ha condotti in porto“, hanno concluso Tommaso e Laura, emozionati nel raccontare quanto accaduto.

Leggi anche: Uomo si sente male e muore su un autobus: tragedia a Roma