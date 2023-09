Nella giornata di ieri è stato approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge in materia migranti. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli sbarchi nel nostro Paese e il governo ha creduto che fosse necessario intervenire con alcune nuove misure per regolamentare il flusso migratorio.

Dl migranti approvato in Cdm: le novità

Il decreto “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’Interno” – è stato ufficialmente approvato ieri in Cdm. I punti fondamentali che sono stati toccati sono quattro e riguardano i minori, le espulsioni, il rafforzamento delle file delle forze dell’ordine e i presidi nelle stazioni.

Dl migranti approvato in Cdm: espulsioni e minori

Per quanto riguarda le espulsioni, grazie a queste novità sarà più semplice allontanare gli stranieri pericolosi dall’Italia. L’allontanamento, secondo quanto si legge nel testo “Può essere disposto per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal ministro dell’Interno” – e può essere disposto anche per coloro che hanno un lungo permesso di soggiorno. Inoltre, il questore può negare il reingresso dell’espulso che ha presentato ricorso qualora si pensi che egli possa rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico. Per quanto riguarda i minori, il prefetto: “Può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni” – in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per i minorenni e per un massimo di 90 giorni. Importante anche la novità appena introdotta di disporre rilievi antropometrici per determinare l’esatta età del migrante. Infine, tutte le donne e non solo quelle incinte sono considerate vulnerabili e dunque per tutte loro saranno attivati i servizi speciali di accoglienza.

Dl migranti approvato in Cdm: la sicurezza

Nel nuovo decreto migranti si parla anche di sicurezza e nello specifico si è deciso di rafforzare l’operazione Strade sicure. Con il nuovo decreto, saranno dispiegati ulteriori 400 militari per il presidio delle stazioni ferroviarie. In particolare, verrà data attenzione alle stazioni di Milano, di Roma e di Napoli. inoltre, 5 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro dal 2024 fino al 2030 saranno stanziati dal governo in favore della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco.