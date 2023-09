Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si sono incontrati a Palazzo Chigi per discutere della questione migranti. Intanto la Lega accusa la Germania.

La premier italiana, Giorgia Meloni, e il presidente francese, Emmanuel Macron, hanno avuto un lungo e cordiale incontro a Palazzo Chigi a Roma, per parlare della questione migranti e sbarchi. Il vertice si è tenuto poco dopo i funerali di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso il 22 settembre. A renderlo noto è stato l’ufficio di presidenza del Consiglio:

Nelle stesse ore dell’incontro tra Meloni e Macron, la Lega è tornata ad attaccare la politica tedesca proprio in materia di accoglienza di migranti. Il vicesegretario di partito, Andrea Crippa, ha detto:

«Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli Stati con l’esercito ma gli andò male, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici. […] Da come si sta comportando il governo tedesco è del tutto evidente che non vuole che in Italia governi il centrodestra, che mette in discussione assetti ed equilibri europei. A Berlino fanno di tutto per mettere in difficoltà il governo italiano nella speranza di farlo cadere».