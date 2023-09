Il Presidente emerito della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, è morto lo scorso 22 settembre presso una clinica di Roma: aveva 98 anni. La camera ardente è stata aperta in data 24 settembre alle 10. A rendere omaggio sarano per primi il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Giorgio Napolitano: cosa spetta alla famiglia

Napolitano lascia la moglie Clio Bittoni. La coppia ha due figli di nome Giovanni e Giulio, che diventano anche gli eredi di Napolitano. A loro spetta la casa di famiglia situata in via dei Serpenti nel quartiere Monti a Roma. Questa casa era diventata la residenza del Presidente emerito della Repubblica dopo aver lasciato il Quirinale.

Giorgio Napolitano: la casa nel Quartiere Monti

L’abitazione romana di Giorgio Napolitano e della moglie Clio, situata in via dei Serpenti a Roma, è una residenza notevole che si trova a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali. Da FanPage si legge che la proprietà comprende due appartamenti, che sono stati acquistati in due momenti diversi: uno si trova nell’unità 1 e l’altro nell’unità 3 dello stesso edificio. Probabilmente, la vedova di Napolitano continuerà a vivere in questa prestigiosa dimora.

I redditi di Giorgio Napolitano e della moglie Clio

Come spiega Open, Napolitano, in qualità di senatore a vita, era tenuto a pubblicare la sua dichiarazione dei redditi e il patrimonio di famiglia. Nel suo modello di dichiarazione dei redditi per il 2022, aveva dichiarato un reddito complessivo di 123.021 euro, mentre sua moglie Clio aveva dichiarato un reddito complessivo di 37.631 euro. Nella loro dichiarazione, entrambi avevano inserito detrazioni per erogazioni liberali, con Giorgio che dichiarava 5.854 euro e Clio 3.286 euro, anche se non sono noti i destinatari di queste erogazioni.