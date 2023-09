Questi sono giorni chiave per l’esecutivo: la legge di bilancio incombe e il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha rilanciato il condono edilizio. Nella proposta del vicepremier ci sarebbe quella di sanare le “piccole irregolarità architettoniche” che starebbero intasando gli uffici tecnici di decine e decine di comuni. Le opposizioni ed in particolar modo i Verdi sono scesi sul piede di guerra, tanto da annunciare “barricate in Parlamento”.

Condono edilizio, il ministro Salvini rilancia la proposta

Nel corso del convegno di confedilizia che si è tenuto a Piacenza, il ministro dei trasporti ha evidenziato: “Lo dico senza ipocrisia: ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì, e allora non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto?”.

Salvini ha poi proseguito osservando che tale provvedimento porterebbe un vantaggio sia allo Stato che ai cittadini: “Lo Stato incassa e i cittadini possono tornare nella disponibilità piena del proprio bene: penso che sia un ragionamento su cui andare avanti con coraggio fino in fondo”.

Bonelli: “La destra in Italia premia solo i furbi”

Nel frattempo, il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli ha criticato aspramente la proposta di Salvini: “La destra in Italia premia solo i furbi e chi viola le leggi”. Non è invece andato tanto per il sottile il capogruppo PD in Senato, Francesco Boccia che ha affermato che le parole pronunciate da Salvini sono “un’altra strizzata d’occhio ai furbi di un governo disperato che non sa dove trovare risorse per la manovra”.