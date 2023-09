Durante il suo discorso al Salone Nautico di Genova, Matteo Salvini ha dichiarato: “Meglio tassare le banche che le barche e aiutare chi produce”. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a confermato l’intenzione di imporre una tassa agli istituti di credito, nonostante le critiche. Ha suggerito: “Qualcuno dovrebbe prendere esempio dalla nautica prima di imporre vincoli e sacrifici a settori che, invece di averne vantaggio, rischiano di tornare indietro rispetto all’innovazione”.

Salvini: “Giusto chiedere un sacrificio alle banche”

Salvini ha aggiunto: “Dieci anni fa qualcuno pensava di salvare le casse dello Stato tassando le barche. Noi abbiamo sostituito la r con la n. Penso sia giusto chiedere un sacrificio alle banche, che faranno decine di miliardi di extraprofitti, viste le decisioni della Bce”.

Salvini vicino a chi “ama il bello”

Salvini ha spiegato in seguito: “La gronda, il terzo valico, la ferrovia, lavori ingegneristicamente unici come la diga di Genova che si gemellano con quelli del Ponte sullo Stretto, ci danno l’immagine di chi non si accontenta e sogna il grande e ama il bello”.

Salvini: “Aiutiamo chi produce ricchezza”

Salvini ha affermato: “Dobbiamo aiutare chi produce bellezza e ricchezza. Se qualcuno pensa che tassando la ricchezza si aiuta chi ricco non è sbaglia. Perché la storia insegna. Chi può delocalizza e se rimane sempre meno gente a pagare le tasse è un problema”.