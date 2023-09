Un’importante novità è arrivata ieri dalla Camera per il mondo dello sport in Italia. Il Parlamento, infatti, ha approvato l’inserimento della tutela dello sport nella Costituzione come uno dei valori fondamentali ribadito dalla Carta.

Sport, il Parlamento inserisce una novità nella Costituzione

Nella giornata di ieri, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva e all’unanimità la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione. Sul successo di ieri della proposta di legge non ci sono mai stati dubbi (312 voti per il sì), mentre il via libera dal Senato era già stato ottenuto in seconda lettura (170 si, 1 astenuto). Il testo, composto da una norma unica, è contenuto interamente nell’articolo 33: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.”

La tutela allo sport nella Costituzione: lo storico

Dal 1948, anno in cui la Costituzione è entrata ufficialmente in vigore dopo essere stata redatta, lo sport ha fatto molta strada e ha ottenuto un riconoscimento al valore sempre maggiore. Nella prima Carta, infatti, lo sport non era nemmeno citato, comparendo solo negli statuti speciali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Lo sport entra in Costituzione molto più tardi quando, nel 2001 ci fu la riforma del Titolo V della Carta. Ma anche in quel caso fu più un affaccio, comparendo solo nel riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni. In tempi più recenti ci fu il tentativo di far approvare la legge costituzionale, ma la caduta dell’ultimo governo fece arrestare il progetto.