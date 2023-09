Meloni diserta la cena con Biden: "Non serviva un'altra occasione per una foto"

Una scelta che ha sorpreso molti e ha fatto indignare alcuni, ma che senz’altro ha fatto discutere tutti: Giorgia Meloni ha ‘dato buca’ a Joe Biden preferendo una serata informale in pizzeria con la figlia e lo staff. La presidente del consiglio italiana era attesa al Metropolitan Museum, ma ha declinato l’invito: “Non aveva bisogno di mettersi in fila per avere un’altra photo opportunity.”

Giorgia Meloni ha deciso di disertare la cena organizzata da Joe Biden, preferendo un’uscita informale in una nota pizzeria con la figlia e il suo staff. Come accade di consueto, il presidente degli Stati Uniti d’America aveva deciso di accogliere al Metropolitan Museum tutti i leader presenti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma la leader italiana non ha presenziato al ricevimento. L’occasione, spiegano alcune fonti vicine a Meloni, serviva soprattutto ai leader dei Paesi che raramente possono interfacciarsi con il presidente Usa, ma molto meno a chi ha più spesso questa possibilità, come accade al presidente italiano. “Non aveva bisogno di mettersi in fila per avere un’altra photo opportunity” – spiegano da Palazzo Chigi, facendo intendere quale sia il pensiero di Meloni sul dibattito che si è venuto a creare e che lei stessa definisce ‘surreale‘.

E nelle scorse ore, aveva fatto discutere anche la scelta di Meloni di dare forfait alla sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu convocata dal presidente albanese Edi Rama. La decisione non era prevista e la diplomazia italiana l’aveva anticipata solo qualche ora prima spiegando che alla riunione avrebbe partecipato Antonio Tajani. Meloni ha spiegato di aver deciso di non presenziare per potersi concentrare sul discorso che avrebbe fatto in serata davanti all’Assemblea generale.