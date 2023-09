Il nuovo decreto migranti arriva oggi in Cdm: il focus è sui minori non accompagnati e sull'immigrazione irregolare

Nelle ultime settimane in Italia ha tenuto banco la questione migranti, tornata di grande attualità in seguito al moltiplicarsi degli sbarchi avvenuti ultimamente a Lampedusa. L’hotspot di Contrada Imbriacola si è spesso trovato al collasso e le autorità del Paese iniziano a sentirsi abbandonate dal resto dell’Unione Europea che, per il momento, ha fatto poco per intervenire.

Decreto migranti in Cdm: la discussione

Per questi motivi, si è reso necessario pensare ad un nuovo Dl migranti, che verrà discusso oggi in sede del Consiglio dei ministri: per l’attuazione della misura è già stata autorizzata la spesa complessiva di 2,8 milioni di euro. Mentre di questo tema – ma sul piano della politica internazionale – si sono occupati Meloni e Macron nell’incontro avvenuto ieri a Palazzo Chigi, oggi le questioni da discutere riguardano squisitamente il nostro Paese.

Decreto migranti in Cdm: espulsioni e minori

La bozza del decreto si divide in quattro grandi aree che riguardano rispettivamente: il contrasto all’immigrazione irregolare, i minori non accompagnati, la sicurezza e l’accoglienza. Nello specifico, sul tema delle espulsioni nella bozza si scrive che esse saranno possibili se il migrante dichiarerà un’età falsa e: “Per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” – ed essa sarà regolata dal Ministro dell’Interno. Agirà, invece, il prefetto quando: “Ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza.” Sempre la figura del prefetto: “Può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni” – in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per i minorenni. Il periodo, però, non potrà mai superare i novanta giorni.

Decreto migranti in Cdm: sicurezza e accoglienza

Come anticipato nelle righe precedenti, uno dei problemi più grandi al momento riguarda il sovraffollamento degli hotspot. Per questo motivo, nella bozza del Dl migranti che si discuterà oggi è presente una postilla che riguarda il concorso delle attività logistiche della Guardia costiera. Dall’anno prossimo fino al 2028, infatti, sarà possobile assumere ogni anno fino a 100 nuovi volontari. Allo stesso modo, dall’1 ottobre al 31 dicembre 2023, il contingente di personale delle Forze armate dell’operazione Strade sicure sarà incrementato di ulteriori 400 persone. Ugualmente, si vuole dare maggiore forza al reparto dei vigili del fuoco e a quello della polizia.