Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Monica Maggioni a In Mezz’ora su Rai 3, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema dei migranti e sulla querelle tra Italia e Germania scaturita a seguito delle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sui finanziamenti di Berlino alle Ong.

Migranti, Tajani su Ventimiglia, la Francia e i finanziamenti di Berlino alle Ong

Anche Tajani interviene nell’acceso botta e risposta sul tema dei migranti che, nelle ultime ore, vede protagoniste Italia e Germania. Mentre il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha definito “molto grave” il finanziamento alle Ong di Berlino e il Governo tedesco ha prontamente replicato che salvare i migranti in mare è un “dovere giuridico, umanitario e morale”, il ministro degli Esteri del Governo Meloni è pronto a dare battaglia alla Francia.

“Domani sarò a Parigi e dirò alla collega Colonna che, a Ventimiglia, la Francia sbaglia” sui respingimenti, come ha sottolineato anche la Corte di giustizia europea. Sono state le parole pronunciate proprio da Tajani durante la sua partecipazione a In Mezz’ora su Rai 3, nel pomeriggio di domenica 24 settembre.

L’intervento a In Mezz’ora

Conclusa la tappa a Parigi e il colloquio con Colonna su Ventimiglia, il segretario nazionale pro tempore di Forza Italia partirà alla volta di Berlino.

“Giovedì sarò a Berlino”, ha annunciato il titolare della Farnesina. “E parlerò con la mia collega tedesca della decisione del governo tedesco di finanziare le ong”, ha aggiunto. “È un atteggiamento strano, cercheremo di capire perché si muove in questa maniera”

Nel suo intervento a In Mezz’ora, Tajani ha anche rimarcato che “il problema c’è ma va affrontato in maniera solidale, non in modo egoistico” e ha ricordato che “la frontiera sud siamo noi”, l’Italia.