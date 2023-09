Berlino a Crosetto sui soldi alle Ong: “Salvare i migranti in mare è un do...

Berlino risponde all’attacco del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto che si è scagliato contro la Germania per il finanziamento che il Governo tedesco ha deciso di stanziare alle Ong che si occupano di salvare i migranti in mare.

Alle parole di Crosetto, che in un’intervista a La Stampa ha definito “molto grave” il finanziamento alle Ong che salvano i migranti nel Mediterraneo da parte di Berlino, ha risposto il Governo tedesco. Intervenendo sulla questione, un portavoce del Ministero degli Esteri ha sottolineato che salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è “un dovere giuridico, umanitario e morale”

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il portavoce del ministro degli Esteri di Berlino ha anche precisato che il Governo federale tedesco “si sta impegnando a fondo per riformare il sistema europeo comune di asilo al fine di creare un sistema sostenibile e, soprattutto, solidale per la migrazione e l’asilo nell’Unione europea – anche come condizione di base per un sistema Schengen funzionante e per l’apertura delle frontiere interne”.

Il funzionario ha anche spiegato che il Ministero degli Esteri “sta attuando un programma di sostegno finanziario istituito dal Bundestag tedesco” con l’obiettivo di lavorare su due fronti ossia “sostenere sia il soccorso civile in mare che i progetti a terra per le persone soccorse in mare”.

In merito ai fondi destinati alle Ong, il portavoce ha detto che il Governo tedesco ha ricevuto numerose richieste di finanziamento. “In due casi, l’esame delle domande è già stato completato. L’erogazione dei fondi in questi due casi è imminente”, ha continuato, svelando che la portata del suddetto finanziamento è compreso “tra 400.000 e 800.000 euro e il finanziamento da parte del Ministero degli Esteri nel 2023 è limitato a 2 milioni di euro per tutti i progetti in totale”.

Anche se il funzionario non ha svelato il nome delle due organizzazioni in questione, un portavoce dell’Ong tedesca Sos Humanity e alcune fonti della Comunità di Sant’Egidio hanno riferito di essere le realtà che riceveranno i finanziamenti tedeschi.