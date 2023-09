Sembra essere passato molto più di un anno dal momento in cui Giorgia Meloni diventava presidente del consiglio dei Ministri in Italia e sul tema migranti si scontrava quasi settimanalmente con il presidente francese Emmanuel Macron. Furono prime settimane di tensione tra i due leader politici che ora, nemmeno 365 giorni dopo, sembrano ritrovarsi sulla stessa lunghezza d’onda.

Incontro Meloni-Macron sui migranti: il dialogo

Nella giornata di ieri è andato in scena a Roma un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Secondo fonti interne al governo italiano, l’incontro di Palazzo Chigi sarebbe stato “lungo e cordiale” e i due leader di Italia e Francia si sarebbero trovati d’accordo su molti dei temi affrontati. Inevitabilmente, il focus principale è stato posto sull’annosa questione migranti. I tanti sbarchi avvenuti nelle ultime settimane a Lampedusa hanno messo in difficoltà l’Italia che è tornata a sentirsi sola e abbandonata dal resto dell’Unione Europea.

Incontro Meloni-Macron sui migranti: le novità

Secondo quanto comunicato dall’Eliseo Meloni e Macron: “Hanno continuato a discutere della necessità di trovare una soluzione europea alla questione”, durante il loro incontro a Palazzo Chigi. L’idea principale è quella di provare a lavorare insieme con l’obiettivo di fermare i trafficanti di esseri umani, oltre a limitare le partenze dei migranti dai Paesi del Nord Africa verso l’Europa.

Incontro Meloni-Macron sui migranti: le tensioni

Ma se l’incontro è stato definito cordiale sia da parte italiana, sia da parte francese, i due leader non si sono trovati d’accordo su tutti i temi affrontati. In particolare, le prime tensioni sono affiorate nel momento in cui si è passati a discutere della questione legata al confine tra Ventimiglia e Mentone: lì, dove i francesi hanno inviato il loro esercito nei giorni scorsi per bloccare la frontiera. Fra le altre questioni dibattute, quelle di maggiore interesse nell’attualità politica internazionale: le priorità economiche dell’Unione europea, il vertice Med 9 in programma a Malta e, infine, la riunione della Comunità politica europea di Granada dei prossimi 5 e 6 ottobre.