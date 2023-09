L’Italia nelle ultime settimane è stata raggiunta da tantissimi migranti che hanno attraccato con i loro barchini sulle coste dell’isola di Lampedusa. Tantissimi di loro sono stati trasferiti in altri comuni, ma il governo non crede di poter sostenere da solo un numero così elevato di approdi. L’Italia chiede all’Europa di intervenire e sul tema si è espresso anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Macron sulla questione migranti: l’intervento

Il presidente francese è intervenuto dall’Eliseo per parlare ai giornalisti della sua Nazione. Fra i tanti temi toccati, Macron è stato imbeccato anche sulla questione migranti: “Noi francesi facciamo la nostra parte. Abbiamo un modello sociale generoso, ma non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo.” Macron tende una mano all’Italia e spiega: “L’Italia si assume le sue responsabilità, svolge il suo ruolo di quello che chiamiamo primo porto, noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo europeo e aiutare gli italiani. Noi europei dobbiamo avere un approccio coerente con i Paesi di origine.”

Macron sulla questione migranti: la proposta

Il presidente franese ha parlato anche delle proposte che possono essere attuate per risolvere il prima possibile la questione. L’idea di Macron è quella di introdurre nuove politiche basate su accordi che possano aiutare i cosiddetti Paesi di transito: “Ci sono diverse migliaia di migranti che arrivano a Lampedusa e che partono tutti dal porto di Sfax, in Tunisia. Io voglio proporre un accordo alla Tunisia per mettere più mezzi in uno Stato di transito, voglio proporre partnership. Voglio esportare esperti e materiale in Tunisia e in Algeria per sconfiggere i passeur.”