Omicidio Senago: papà Giulia, 'Impagnatiello resta vile assassino'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Potrai fare ricorso in appello, potrai fare ricorso in Cassazione, potrai forse evitare l'ergastolo, ma ciò che non potrai evitare è essere ricordato per quello che sei: un vile assassino". Franco Tramontano, papà di Giulia uccisa da...

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – "Potrai fare ricorso in appello, potrai fare ricorso in Cassazione, potrai forse evitare l'ergastolo, ma ciò che non potrai evitare è essere ricordato per quello che sei: un vile assassino". Franco Tramontano, papà di Giulia uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello interviene – via social – all'indomani della decisione della difesa di ricorrere in appello contro la sentenza di ergastolo pronunciata in primo grado. La difesa mira a veder cancellate le aggravanti della premeditazione e della crudeltà e a ottenere le attenuanti generiche. L'obiettivo di Impagnatiello è evitare l'ergastolo e accedere alla giustizia riparativa.