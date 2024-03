Omicidio Senago: vicina di casa, 'Impagnatiello piangeva mentre parlava di Giulia'

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – "Lunedì pomeriggio sulla scala dell'ultimo piano e davanti al box c'era della fuliggine come se fosse stato bruciato qualcosa. Il suo box era aperto e ho sentito puzza di bruciato, ma ho pensato fosse colpa di un neon. Il giorno dopo, martedì pomeriggio 30 maggio del 2023, sono andata a prendere la valigia in cantina e ho notato davanti alla mia porta un carrello per portare i pacchi". Inizia così la testimonianza di una vicina di casa di Giulia Tramontano uccisa il 27 maggio scorso in un appartamento a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Un delitto avvenuto all'interno dell'abitazione della coppia dove l'ex barman ha anche tentato di dar fuoco al corpo della compagna incinta, prima di trascinarlo nel garage e poi nel box servendosi di un carrellino, trovato con evidenti tracce di sangue della vittima. "Martedì pomeriggio (tre giorni dopo l'omicidio, ndr) ho incontrato Impagnatiello e gli ho detto 'ho saputo quello che è successo, mi dispiace', lui mi ha detto che aveva lasciato Giulia domenica mattina a casa che dormiva e che non rispondeva più al telefono. Si è messo a piangere mentre lo raccontava e ha pianto ancora mentre ci siamo salutati e gli ho detto 'vedrai che si risolverà tutto'".

Parole pronunciate quando Giulia era già morta, ma il suo corpo era ben nascosto. L'imputato ha sentito le tre testimonianze di oggi con la testa bassa, il processo che lo vede accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere riprenderà il prossimo 4 aprile quando quattro, tra medici e professori, saranno chiamati ad affrontare i dettagli dell'autopsia e della perizia tossicologica.