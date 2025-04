Omicidio ultrà Inter Boiocchi, 6 arresti. Mandante fu Beretta: "Pagò 50mila euro"

Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – Svolta nell'indagine sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà dell’Inter, ucciso il 29 ottobre 2022 fuori dalla sua abitazione a Milano. L'ultra nerazzurro Beretta, arrestato e poi diventato collaboratore di giustizia, svela la pm Alessandra Dolci della Dda di Milano, "fin dalle prime dichiarazioni ha indicato mandanti ed esecutori materiali e, con una certa sorpresa, ha affermato di essere il mandante". Un omicidio, "per 50mila euro", corrisposti da Beretta in contanti, con un movente di ordine economico: "Dividere i profitti illeciti eliminando il leader della Curva Nord”.

La Squadra mobile di Milano, coordinata dalla Dda, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per sei soggetti tra cui anche Beretta perché ritenuti presunti "mandanti e autori materiali" dell'omicidio. A loro viene contestata "anche l'aggravante della modalità mafiosa" secondo quanto si legge in una nota della Procura.