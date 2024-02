Open Arms: difesa rinuncia a testi, 'Piantedosi dirimente, ministro chiarisce tutto'**

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo rinunciato a diversi testi perché la testimonianza del ministro dell'Interno Piantedosi è stata dirimente che chiarisce tutto". Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini alla fine dell'udienza di oggi del processo Open Arms. "Piantedosi ha spiegato che dava seguito all'indirizzo politico del ministro, questo non è da tutti, ma conosciamo il ministro- dice – ma lasciando perdere questo il ministro dice 'abbiamo fatto quello che era previsto dalla legge', cioè di emettere un provvedimento di divieto perché ritenevamo il passaggio non inoffensivo. Ma qualora ci fossero stati problemi di salute sarebbero scesi. Il problema salute, igiene e sanità non c'è perché manca la certificazione che sarebbe dovuta esserci".