Open Arms: i Patriots for Europe a sostegno di Salvini

Roma, 17 dic (Adnkronos) - Oggi a Strasburgo gli eurodeputati dei Patrioti per l’Europa, terzo gruppo più grande del Parlamento europeo, hanno manifestato il proprio sostegno a Matteo Salvini in vista della sentenza del processo 'Open arms' attesa per il 20 dicembre. Capitanat...