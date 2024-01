Open Arms: venerdì Salvini sarà ascoltato al processo di Palermo

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini verrà ascoltato venerdì, 12 gennaio, durante la nuova udienza del processo sul caso Open Arms, che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "Sara' - spiega la ong...

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini verrà ascoltato venerdì, 12 gennaio, durante la nuova udienza del processo sul caso Open Arms, che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "Sara' – spiega la ong Open Arms in una nota- un'udienza particolarmente importante interamente dedicata all'esame dell'imputato che sarà condotto da tutte le parti del processo. Dalla successiva udienza, prevista per il 16 febbraio, inizierà l'esame dei testi indicati dalla difesa di Salvini. L'udienza comincerà alle ore 9:30, presso l'aula bunker del carcere Ucciardone del capoluogo siciliano.