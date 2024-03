Open: Giunta Camera, no a sequestro corrispondenza Boschi, Bonifazi e Lotti**

Roma, 21 mar (Adnkronos) – La Giunta per la autorizzazioni della Camera ha approvato la proposta del relatore, il presidente Enrico Costa, di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza dei deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi e dell'ex deputato Luca Lotti. La richiesta era stata avanzata dalla sezione dei Gip del tribunale di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. La proposta del relatore è passata con il voto di Pd, Avs, FI, FdI, Lega e Noi con l'Italia. Il M5s ha votato no. In seguito al voto della Giunta, la proposta di non concedere l'autorizzazione sarà portata in Aula che dovrà esprimersi con un voto.