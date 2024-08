L’esercito israeliano ha annunciato che sta conducendo un’operazione militare “antiterrorismo” in Cisgiordania. Sono state uccise 10 persone.

Operazione militare contro ‘terroristi’ in Cisgiordania: diverse vittime

L’esercito israeliano ha annunciato che sta conducendo un’operazione antiterrorismo nel nord della Cisgiordania. “Le forze di sicurezza hanno lanciato un’operazione per combattere il terrorismo a Jenin e Tulkarem” ha dichiarato l’esercito israeliano in un comunicato, come riportato dall’Ansa. Il ministero della Sanità palestinese ha reso noto che due uomini di 25 e 39 anni sono stati uccisi dalle “forze di occupazione” a Jenin.

In seguito è stato comunicato che nell’attacco sono stati uccisi cinque terroristi. Nel comunicato si legge che la sala di comando nella zona di Nur Shams, in Cisgiordania, era usata per attività terroristiche e per attaccare i soldati dell’Idf. Le vittime sono Jibril Jasan Ismail Jibril, che era coinvolto in attività terroristiche nelle aree di Tulkarem e Qalqilya e che era stato rilasciato nel novembre 2023; Mohanad Qarawi e Muhammad Yussef, che erano coinvolti in attività terroristiche a Nur Shams, e Adnan Jaber, coinvolto in attività terroristiche e specializzato nella fabbricazione di esplosivi.

Operazione militare contro ‘terroristi’ in Cisgiordania: 10 morti

Sono dieci i palestinesi che sono morti nei raid israeliani in Cisgiordania, come reso noto dalla Mezzaluna Rossa. Un portavoce ha affermato che i 10 palestinesi sono stati uccisi nella notte in raid israeliani su diverse città della Cisgiordania occupata. Due palestinesi sono stati uccisi nella città di Jenin, quattro nel bombardamento di un’auto in un villaggio vicino e altri quattro fin un campo profughi vicino alla città di Toubas.

“L’Iran sta lavorando per stabilire un fronte orientale del terrore contro Israele in Occidente, secondo il modello di Gaza e del Libano, finanziando e armando i terroristi e contrabbandando armi sofisticate dalla Giordania” ha scritto su X il ministro degli Esteri Israel Katz, che ha chiesto “l’evacuazione temporanea dei palestinesi dall’area in modo simile a come avviene in alcune zone della Striscia di Gaza“.