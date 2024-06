Gli attacchi militari nell’area di Jenin, in Cisgiordania, si sono susseguiti per diversi giorni e la tensione è arrivata al suo culmine nella serata di ieri, quando alcuni combattenti palestinesi hanno teso una trappola ai danni dei militari di Israele.

Attacco in Cisgiordania: 20 militari israeliani feriti a Jenin

I militari israeliani sono caduti in una vera e propria imboscata organizzata da alcuni combattenti palestinesi in Cisgiordania, nell’area ricca di tensione di Jenin. Secondo quanto raccontato da ‘Al Jazeera’, in quella zona ieri si sono verificate delle esplosioni. A rimanere feriti, a seguito dell’attacco a tradimento, sarebbero stati circa una ventina di soldati di Tel Aviv. I media locali stanno facendo circolare numerosi video in cui si vedono gli elicotteri di Israele arrivare sul posto e prelevare, uno per volta, i membri dell’esercito rimasti feriti negli scontri a fuoco. Nel frattempo, uno dei palestinesi è stato ferito, mentre altre tre persone sono state fermate e arrestate.

Gallant negli Usa: possibile guerra tra Israele e Libano

Nel frattempo, il ministro della difesa di Israele Yoav Gallant sta portando avanti la sua a Washington. Il politico, in una delle sue dichiarazioni principali, ha parlato della crisi tra Israele e Libano, spiegando quali sono i piani di Tel Aviv: “Hezbollah capisce molto bene che possiamo infliggere pesanti danni in Libano se la guerra dovesse essere lanciata“. La volontà di Israele non è, dunque, quella di iniziare una guerra in Libano.