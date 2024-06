La giornalista Kobra Hassani era scappata dal suo Paese dopo il ritorno al potere dei Talebani. La Russia la costringe a tornare a Kabul.

Afghanistan, giornalista fugge dai Talebani: la Russia la costringe a tornare a Kabul

La giornalista Kobra Hassani era scappata dal suo Paese dopo il ritorno al potere dei Talebani nel 2021 ma ha dovuto lasciare Mosca per tornare a Kabul, dove rischia di essere condannata a morte. La donna, di 27 anni, era approdata in Ucraina, dopo aver passato il confine fra Afghanistan e Tagikistan, ma in seguito all’inizio dell’invasione russa aveva cercato di trasferirsi in Polonia. Era stata truffata e portata nei territori occupati dalla Russia. “Non mi hanno lasciato andare in Europa, e non mi hanno dato asilo in Russia” aveva dichiarato.

In Russia era stata arrestata insieme ad altri 12 connazionali nel 2022 mentre cercava di partire con l’accusa di aver provato a lasciare la Russia illegalmente per entrare in un Paese dell’Ue. Un anno dopo un tribunale aveva ordinato la deportazione di Hassani e alla fine dello scorso anno aveva presentato una richiesta di asilo ma le autorità russe avevano spinto la richiesta ed è stata poi condannata a due anni di prigione per poi essere rilasciata.

La giornalista non aveva soldi per chiedere asilo in altri Paesi

La giornalista è stata costretta a partire da Mosca per tornare a Kabul. Gli avvocati hanno spiegato che avrebbe potuto provare a chiedere asilo ad altri Paesi, come l’Albania o la Germania, ma non aveva soldi ed energie. L’ipotesi dei suoi legali, informati della partenza della loro assistita da altri afghani in Russia, è che non avesse più le forze per rimanere lì e la fiducia di potersi trasferire in un altro Paese. La Russia si sta preparando a cancellare i Talebani dall’elenco delle organizzazioni terroristiche, come aveva anticipato l’agenzia Tass.