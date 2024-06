Terribile incidente in Colombia. La cabina della funivia si è staccata ed è precipitata a terra.

Un tragico incidente si è consumato in Columbia. La cabina della funivia si è staccata ed è precipitata al suolo. Il bilancio è di un morto e nove feriti.

Colombia, cabina della funivia precipita: un morto e 9 feriti

Un tragico incidente è avvenuto sulla linea K della Metrocable di Medellin, rete di trasporto composta da sei linee e venti stazioni. Poco prima dell’alba, una delle cabine della funivia si è staccata mentre si trovava vicino alla stazione di Popular.

La cabina trasportava dieci persone, una delle quali è morta mentre le altre sono rimaste ferite. La vittima è Jhon Jairo Londono, di 55 anni. Decine di persone sono rimaste intrappolate nelle cabine bloccate tra le altre stazioni.

Colombia, precipita cabina della funivia: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la cabina si sia fermata poco prima dell’ingresso in stazione per poi essere colpita da quella successiva. A quel punto la cabina è precipitata a terra andando in frantumi. Il direttore della metropolitana Tomás Elejalde ha dichiarato ai giornalisti che si tratta del peggior incidente da quando è stato inaugurato il sistema di trasporto.