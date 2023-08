La vita di sei bambini e due adulti è sospesa sul filo di una funivia, a 300 metri altezza. In Pakistan gli occhi della popolazione sono tutti puntati lì, in alto, sui soccorritori e militari che stanno cercando di riportarli in salvo.

Salvataggio in Pakistan: sei bambini sospesi nel vuoto

Le raffiche di vento non aiutano le complesse operazioni di salvataggio. Militari e volontari sono arrivati da tutto il Pakistan, nella valle di Battagram, provincia di Khyber Pakhtunkhwa, per cercare di riportare in salvo due adulti e sei bambini. Otto persone intrappolate su una funivia sospesa nel vuoto, agganciata a un’unica corda che potrebbe spezzarsi da un momento all’altro. I visitatori stavano attraversando il canyon a bordo di una seggiovia ora appesa a una sola corda per motivi da accertare.

Le operazioni di salvataggio in Pakistan

Le telecamere del mondo sono puntate tutte verso quella cabina che ciondola a 274 metri da terra. Il primo ministro pakistano ad interim Anwaar ul Haq Kakar sta seguendo con apprensione le operazioni delicate. Ma anche sui social rimbalzano video e particolari del salvataggio in corso.

Un elicottero con a bordo dei soldati sta cercando di recuperare le persone intrappolate. Il rischio è che le pale del velivolo militare possano destabilizzare la funivia, facendo precipitare la seggiovia nel vuoto. Un lavoro certosino di equilibri contro il tempo, e il vento.