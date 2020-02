Una seggiovia precipita nella località sciistica di Stoos, in Svizzera: quattro le persone ferite, di cui due in pericolo di vita.

Tragedia nella località sciistica di Stoos, in Svizzera, dove una seggiovia è precipitata mettendo in serio pericolo la vita delle persone a bordo. Quattro i turisti rimasti feriti. Due di loro (una donna di 33 anni e un uomo di 40) sono in gravi condizioni; coinvolti anche due uomini di 33 e 38 anni. I quattro feriti stavano partecipando a una gita organizzata dalla Lindt.

Svizzera, seggiovia precipita: 4 feriti

L’incidente ha coinvolto una seggiovia del Fronalpstock, poco dopo le ore 22 di giovedì 6 febbraio, quando la cabina si trovava nella parte superiore del pendio. Ancora incerta l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sembra che la cabina abbia urtato un cavo utilizzato dai gatti delle nevi in funzione sulle piste.

Il personale sanitario è intervenuto sulle piste a bordo di quattro mezzi dell’elisoccorso e ha trasferito i feriti in ospedale.

L’episodio è stato commentato dal presidente del Consiglio di amministrazione degli impianti di risalita, Thomas A. Meyer, che ha espresso incredulità. Al momento, ha precisato, non si sa se il conducente del gatto delle nevi che potrebbe aver provocato l’incidente fosse a conoscenza della presenza dei quattro turisti sulla seggiovia durante la notte.