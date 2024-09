La situazione sulla Statale 36 non è delle migliori. Il traffico è completamente in tilt e sui social network sono arrivate numerose polemiche.

“Un’ora per fare 7km”: traffico paralizzato sulla Statale 36

Sono tante le polemiche condivise su Facebook, nella pagina dedicata alla Statale 36, particolarmente attiva. “Trovo allucinante che per essere in ufficio a un orario consono si debba partire alle 5.30. In 25 anni non ricordo una gestione così ridicola dei lavori” ha scritto un utente, mentre altri chiedevano informazioni sul traffico. Tutti stanno cercando di capire se riusciranno a spostarsi e arrivare a lavorare, in una situazione di traffico completamente in tilt. Le auto sono state completamente ferme per ore, dalle 7 del mattino. Alcuni hanno impiegato più di 40 minuti per percorrere 7 km. Il motivo sono i lavori in corso con la chiusura della corsia dal 22 al 28 settembre.

Traffico in tilt sulla Statale 36: la comunicazione

“SS36 Del Lago Di Como E Dello Spluga corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra 1,686 km prima di Incrocio Desio e 409 m dopo Incrocio Monza – SS527 Bustese in direzione Incrocio Monza – SS527 Bustese” è la comunicazione ufficiale. Gli automobilisti sono molto arrabbiati per la situazione di forte disagio che si è creata.