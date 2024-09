A Casalino (Novara), un automobilista esasperato dal traffico ha scagliato nel campo il semaforo proveniente da un cantiere a causa di lunghi ingorghi.

Un automobilista a Casalino, Novara, frustrato dal traffico sulla statale 11 Padana inferiore, ha reagito lanciando un semaforo in un campo vicino. Questo è successo presso un incrocio già aggravato da un incidente con un camion. Il traffico era particolarmente lento nelle ultime due settimane a causa dei semafori temporanei posti per gestire il traffico del cantiere in seguito al cedimento della banchina sud. Il giornale La Stampa riporta che il semaforo, già causa di proteste a marzo, era stato rimesso in funzione con l'inizio dei lavori di ripristino.