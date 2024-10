Orban: "Elezioni in Georgia libere e democratiche"

Tbilisi, 29 ott. (askanews) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban, in visita a Tbilisi, afferma che le elezioni parlamentari georgiane, i cui risultati sono stati aspramente contestati dall’opposizione, sono state “libere e democratiche”.

“Sto guardando il dibattito scoppiato attorno alle elezioni. Sto leggendo le valutazioni delle organizzazioni internazionali. E quello che vedo è che nessuno osa mettere in dubbio che le elezioni siano state libere e democratiche. Con tutti i commenti critici, nessuno osa arrivare a questo punto per mettere in discussione questo”.

Orban è in visita nel paese del Caucaso, dove alle elezioni si sarebbe affermato il partito filorusso, ma con l’opposizione filo-Ue che ha contestato il risultato, definendolo truffaldino.