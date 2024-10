Orban in Georgia accolto dal primo ministro Kobakhidze

Tbilisi, 29 ott. (askanews) – Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha ricevuto il primo ministro ungherese Viktor Orban durante una cerimonia ufficiale a Tbilisi, proprio nel bel mezzo delle proteste per i risultati delle elezioni parlamentari, denunciati dall’opposizione filo-occidentale come “rubati”.

Sfidando le preoccupazioni dell’Ue per il voto, Orban, che ha la presidenza di turno europea, è arrivato in Georgia per una visita di due giorni. La Commissione elettorale della Georgia ha appena annunciato che inizierà il riconteggio dei voti nel 14% dei seggi elettorali dove il partito al potere, Sogno georgiano, è stato accusato di frode elettorale.