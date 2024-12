Un ritrovamento inquietante a Macomer

Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un ordigno artigianale è stato scoperto davanti a un’abitazione in via Sardegna a Macomer, un comune in provincia di Nuoro. Fortunatamente, l’ordigno non è esploso, evitando così una potenziale tragedia. La scoperta è avvenuta all’alba, quando uno dei due fratelli allevatori residenti nell’edificio ha notato la presenza dell’ordigno e ha immediatamente allertato le autorità.

Intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Macomer, accompagnati dagli artificieri dei Carabinieri di Nuoro. Gli esperti hanno esaminato l’ordigno e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante. La zona è stata completamente interdetta al passaggio di veicoli e pedoni, garantendo così la sicurezza dei residenti e delle persone nelle vicinanze. Anche i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per gestire la situazione e garantire che non ci fossero ulteriori rischi.

Avvio delle indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per comprendere le origini dell’ordigno e il motivo per cui è stato posizionato in quella specifica area. Al momento, non si escludono piste investigative che possano portare a identificare i responsabili di questo atto inquietante. La comunità di Macomer è in stato di allerta, e le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi in futuro.