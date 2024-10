Osservatorio STEM Deloitte, Tironi: Lombardia attenta a gender gap

Roma, 31 ott. (askanews) – “Regione Lombardia vuole combattere il gap sulle competenze ICT come è bene evidenziato nell’Osservatorio STEM di Deloitte. Questa è una sfida per la competitività europea e italiana soprattutto nell’era che stiamo attraversando quella della digitalizzazione e dell’intelligenza informativa. Abbiamo sviluppato uno strumento altamente innovativo, la web app LabLab che orienta proprio gli studenti a scoprire questa straordinaria evoluzione nel mondo del lavoro. Stiamo affrontando anche il tema del gender gap promuovendo sempre di più la presenza femminile nelle materie STEM, incentivando anche le aziende e abbiamo anche destinato 10 milioni di euro per la certificazione della parità di genere. É essenziale un impegno che deve essere condiviso tra le istituzioni, la scuola, la famiglia, le imprese proprio per garantire pari opportunità e un futuro sostenibile”. Così Simona Tironi, assessore Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, intervenendo da remoto alla presentazione a Roma del report “Osservatorio STEM2024 – Empowering the multiple transitions through STEM skills”, realizzato da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte, sulla base di oltre 11.000 interviste a giovani e aziende realizzate in 10 Paesi Ue.