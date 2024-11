Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 novembre, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine si sono precipitati a Paderno d’Adda dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una persona che era stata vista lanciarsi dal ponte San Michele. Durante le ricerche nel fiume, i soccorritori hanno trovato un corpo senza vita che però non è della persona che sarebbe stata vista buttarsi poco prima.

Paderno d’Adda, una persona viene vista lanciarsi dal ponte San Michele: la scoperta dei soccorritori

I soccorsi erano stati attivati intorno alle 13:30 su segnalazione di una persona vista cadere dal ponte San Michele. Le ricerche però non hanno portato al ritrovamento della persona descritta, per la quale continuano le ricerche, ma di un altro individuo: un uomo sui cinquant’anni. L’Agenzia Regionale Emergenza ha così ricostruito il ritrovamento: “Nel corso delle ricerche è stato rinvenuto il cadavere di un altro soggetto, non compatibile per le condizioni di ritrovamento con la persona verosimilmente caduta dal ponte, per la quale sono ancora attive le ricerche“.

Tre cadaveri ripescati nel lago e nell’Adda

Oltre al corpo senza vita del 50enne ritrovato a Paderno d’Adda, nella giornata di oggi sono stati ritrovati altri due cadaveri: il primo è quello di Natale Butti, l’80enne di Calolziocorte che ieri non era più tornato a casa dopo una battuta di pesca sempre nell’Adda; il secondo è di una donna di 50 anni recuperato nelle acque del lago in zona Pradello.

