Donna sequestrata e picchiata per debiti di droga: cinque persone indagate

Donna sequestrata e picchiata per debiti di droga: cinque persone indagate

Una donna di circa quarant'anni è stata sequestrata e picchiata per un debito legato a dosi di droga non pagate

Cinque persone sono accusate di aver sequestrato, picchiato e minacciato di morte una donna di 40 anni, per riscuotere un debito di circa duemila euro, legato al mancato pagamento di alcune dosi di cocaina.

Donna sequestrata e pestata per debiti di droga

Il gip di Catania ha emesso ordinanze di custodia cautelare, eseguite dai carabinieri della stazione di Calatabiano su richiesta della Procura etnea. Tra le persone fermate figurano Giuseppa Manuela Strangi, 36 anni, condotta in carcere, Palmina Brando, 36 anni, e Melania Raneri, 35 anni, poste agli arresti domiciliari. Due uomini di Calatabiano, di 30 e 40 anni, sono stati invece sottoposti all’obbligo di firma.

I capi d’accusa

Le accuse includono spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, tentata estorsione e lesioni personali, con l’aggravante della complicità e dell’azione notturna. L’episodio risale al 16 giugno 2023. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i sospettati avrebbero preso di mira la donna per recuperare il debito. Brando, Raneri e uno dei due uomini l’avrebbero attesa sotto casa, trascinandola poi in un’abitazione di Calatabiano, dove si trovavano anche Strangi e l’altro uomo. All’interno della casa, la donna è stata aggredita e minacciata di morte se non avesse pagato il dovuto.

Le prove al vaglio degli inquirenti

Dopo alcune ore di tensione, è stata rilasciata grazie all’intervento di un’altra persona, non destinataria di misure cautelari, che avrebbe ottenuto una proroga del pagamento. La vittima ha successivamente denunciato l’accaduto ai carabinieri di Calatabiano. Le indagini hanno raccolto video di telecamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione della vittima e della casa di uno degli arrestati, oltre a messaggi vocali e chat contenenti minacce di violenza.