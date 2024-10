Giocattoli rubati dalla tomba di Tristan, un bambino morto a 3 anni nel 2020 per leucemia, nel cimitero di Montà, nel Padovano. I genitori del piccolo lanciano un appello disperato ai ladri.

Quattro anni fa, il piccolo Tristan Poropat è venuto a mancare a causa di una malattia incurabile. In sua memoria, i genitori hanno deciso di portare sulla tomba alcuni dei suoi giocattoli preferiti. Ci sono, però, ladri che non si fermano neanche davanti alla tomba di un bambino: qualcuno ha pensato di rubare questi oggetti molto cari alla famiglia. L’episodio è stato segnalato dall’associazione civica Consulta Padovana.

I genitori hanno già denunciato il furto, ma lanciano un appello in rete ai ladri:

“Riportateci le macchinine rubate, per Tristan e per noi rappresentano tantissimo”.

Papà Manuel e mamma Luana sono pronti a ritirare la denuncia se i giocattoli dovessero essere restituiti. Inoltre, a Il Mattino di Padova, l’uomo ha aggiunto:

La Consulta Padovana, rappresentata dal portavoce Claudio Vesentini, ha espresso incredulità di fronte all’accaduto, invitando la comunità a garantire il rispetto per i defunti e a preservare l’importanza dei luoghi di memoria:

“Ci riesce difficile immaginare che possano esistere persone con così poca memoria e considerazione per le anime dei defunti. Per questo motivo chiediamo la collaborazione di tutti, non solo nella tutela del luogo ma nel portare avanti una comune coscienza di rispetto per coloro che ci mancano tanto e a cui dobbiamo la nostra stessa esistenza”.