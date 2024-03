La tomba di Michele Merlo è stata nuovamente oltraggiata. La notizia è stata resa pubblica dai genitori, che giustamente si sono lasciati andare ad uno sfogo.

Ancora una volta, la tomba di Michele Merlo è stata oltraggiata. I genitori dell’ex cantante di Amici, morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante, si sono lasciati andare ad uno sfogo, spiegando che, oltre al furto del libro Con il cuore tra le righe di Alice Porta, è comparsa anche una strana scritta.

I genitori di Michele Merlo, attraverso i social dell’Associazione Romantico Ribelle, hanno dichiarato:

“Ciò che è accaduto oggi sulla tomba di Michi è vergognoso. Non è la prima volta che vengono rubati o danneggiati gli oggetti che sono lì ma sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è qualcosa che non possiamo accettare. Il libro di Alice è un libro a cui tutti noi teniamo molto, che abbiamo ‘approvato’ e fortemente voluto per continuare a mantenere vivo il ricordo di Michele. Se qualcuno pensa che per questo Alice debba vergognarsi allora vuol dire che pensa che tutti noi dovremmo vergognarci”.