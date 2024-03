Padova, truffa anziana: 16enne arrestato per furto di 50mila euro

Padova, truffa anziana: 16enne arrestato per furto di 50mila euro

Un giovane di 16 anni è stato arrestato per truffa ai danni di una anziana di 84 anni a Padova, in un colpo dal valore di circa 50mila euro.

Si è presentato alla porta della donna fingendosi un incaricato legale inviato per raccogliere la cauzione necessaria per evitare l’arresto del figlio, accusato ingiustamente di causare un incidente stradale. Approfittando della sua buona fede, il giovane ha ottenuto oro, gioielli e altri beni preziosi dalla signora, che si trovava da sola a casa mentre il marito era ricoverato in ospedale.

La truffa è stata scoperta quando la donna ha chiamato la polizia dopo aver sospettato dell’inganno. Le indagini della squadra mobile hanno rapidamente identificato il truffatore grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria. Il giovane era stato visto acquistare un biglietto per Napoli poco dopo aver perpetrato il furto e è stato arrestato mentre viaggiava verso la capitale.

La refurtiva, che includeva anche documenti e carte di pagamento del marito della vittima, è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Si è scoperto che il giovane aveva già commesso reati simili in passato, la prontezza e l’efficacia delle forze dell’ordine hanno permesso di porre fine alla truffa e di portare il responsabile di fronte alla giustizia. Questo episodio sottolinea l’importanza di essere vigili e cauti di fronte a situazioni simili e di non fidarsi ciecamente di estranei che cercano di ottenere informazioni personali o beni di valore.