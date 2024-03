Portici, incidente causato dalla fuga di alcuni ladri: grave un'anziana

La fuga di alcuni ladri avvenuta a Portici ha causato un incidente che ha avuto delle gravi conseguenze per un'anziana 76enne.

L’intero incidente è avvenuto a seguito della segnalazione di alcuni ladri presenti in un appartamento di Portici, in provincia di Napoli. Dopo essere stati scoperti, i malviventi hanno dato vita ad un’inseguimento che, purtroppo, ha coinvolto un’anziana signora 76enne che è al momento ricoverata in codice rosso.

Uno scontro inevitabile

Quattro ladri intenti a rapinare un appartamento di Portici, provincia di Napoli, sono stati scoperti dai Falchi della Squadra Mobile. Dopo aver ricevuto una segnalazione, le forze dell’ordine sono entrate in azione, notando quattro persone che viaggiavano in due auto che, alla loro vista, si sono date immediatamente alla fuga.

Ha avuto così inizio un inseguimento che è terminato nei pressi del Granatello, qui le auto dei ladri hanno colpito frontalmente un’altra vettura che era ferma nel senso opposto. Un incidente che ha coinvolto un’anziana 76enne che era seduta nel lato passeggero della macchina colpita. Al momento la donna è in codice rosso ma non sembra essere in pericolo di vita. Secondo i referti, ha riportato numerose fratture al torace e a un braccio, insieme alla lussazione della protesi all’anca.

I quattro ladri

Dopo lo scontro i Falchi della Squadra Mobile hanno immediatamente fermato i quattro ladri, tutti giovani e provenienti dalla zona di San Giovanni a Teduccio. Al momento la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. La strada dove è avvenuto lo scontro è stata chiusa per alcune ore in modo tale da permettere alla polizia scientifica di effettuare dei rilievi.