Un gravissimo incidente frontale si è verificato nella serata di domenica 10 marzo a Tell. Un uomo è stato estratto dalle lamiere dopo il terribile schianto.

Incidente frontale tra due auto a Tell

Nella serata di domenica 10 marzo 2024, pochi minuti dopo le 21, si è verificato un gravissimo incidente stradale nella località di Tell, in Trentino Alto Adige. Due automobili sono rimaste coinvolte in un violento schianto frontale in via Venosta.

Incidente frontale tra due auto: persona estratta dalle lamiere

Dopo lo schianto, sono subito accorsi sul posto i vigili del fuoco di Tell e Rablà, che hanno liberato una persona che era rimasta incastrata nelle lamiere dell’auto, utilizzando le pinze idrauliche. Dopo la delicata operazione, hanno immediatamente messo in sicurezza tutta l’area dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari, che si sono subito presi cura delle persone ferite. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.