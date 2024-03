Nella serata di sabato 9 marzo si è verificato un incidente stradale a Novellara. Un’auto è finita contro un muretto e un uomo di 42 anni si trova in gravissime condizioni.

Incidente a Novellara, si schiantano in auto contro un muretto: 42enne gravissimo

Un uomo di 42 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muretto a Novellara. A bordo dell’auto, insieme a lui, erano presenti altri due passeggeri, le cui condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di sabato 9 marzo, in via Arginone a San Giovanni della Fossa. La Kia Sportage guidata dall’uomo è finita contro un ponticello-rampa di accesso ad un terreno agricolo, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Incidente a Novellara: le condizioni dei feriti

Le condizioni del conducente, un uomo di 42 anni residente a Correggio, sono apparse le più gravi fin dal primo momento a causa delle lesioni riportate nello schianto. L’uomo è stato subito portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è ricoverato in rianimazione. Al lato passeggero era seduto un uomo di 43 anni di Novellara, che si è ferito ad una gamba, mentre sul sedile posteriore era seduta una donna di 40 anni di Gualtieri, che si è lievemente ferita ad una mano. Sono stati entrambi portato all’ospedale di Guastalla. Secondo i primi accertamenti l’uscita di strada sembra essere stata causata dalla velocità con cui è stata affrontata la curva e dalla strada bagnata dalla pioggia.