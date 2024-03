76enne coinvolta in un incidente causato da ladri in fuga a Portici: ricovera...

Portici: 76enne coinvolta in incidente causato da ladri in fuga.I responsabili arrestati dalla Polizia di Stato

Lo scorso 9 marzo, una donna di 76 anni è stata gravemente ferita in un incidente a Portici, provincia di Napoli. Mentre si trovava al volante, è stata coinvolta in una collisione con due veicoli che trasportavano quattro ladri d’appartamento in fuga dalla polizia. La vittima è stata immediatamente trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove rimane ricoverata in prognosi riservata, ma al momento non è in pericolo di vita.

Ladri in fuga: l’intervento della polizia

L’intervento è stato attivato in seguito a una segnalazione di furto in corso in un appartamento di Portici, giunta alla centrale operativa della Polizia di Stato. Gli agenti della sezione Falchi si sono prontamente diretti verso l’abitazione indicata e hanno sorpreso quattro individui intenti nel furto, a bordo di due veicoli.

Incidente durante la fuga

All’avvicinarsi della polizia, i ladri hanno cercato di fuggire, dando il via a un rocambolesco inseguimento per le strade cittadine. La fuga è culminata nell’incidente quando i due veicoli in fuga sono entrati in collisione con l’automobile della donna anziana.

I malviventi sono stati fermati

I quattro ladri sono stati prontamente fermati e la loro posizione è attualmente sotto l’analisi dell’Autorità Giudiziaria. Per la donna coinvolta nell’incidente è stata richiesta un’ambulanza, che ha immediatamente fatto rotta verso l’ospedale di Ponticelli. Qui, la vittima è stata affidata alle cure dei sanitari, che le stanno garantendo la migliore assistenza possibile.