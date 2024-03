Sciame sismico nei Campi Flegrei: 52 scosse per l’Osservatorio Vesuviano

Secondo l’Osservatorio Vesuviano a partire dalle ore 23.07 (ora locale) del 07.03.2024 era in corso una sequenza di eventi sismici

Nelle prime ore della giornata 7 marzo, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato ufficialmente la conclusione dello sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei.

Questo fenomeno, iniziato alle 23:07 del 7 marzo 2024, è stato caratterizzato preliminarmente da 52 terremoti con una magnitudo Md ≥ 0.0, raggiungendo una magnitudo massima di Md=2.3 ± 0.3. L’evento ha coinvolto la regione in maniera significativa, attirando l’attenzione dell’Osservatorio Vesuviano.

L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato l’evento più rilevante, verificatosi nelle vicinanze dell’Accademia Aeronautica, alle ore 14:04, ora locale, ad una profondità di 1.3 km, con una magnitudo di Md=2.3± 0.3. A seguito di questo comunicato, l’amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli ha immediatamente adottato misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda eventuali danni o disagi, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei numeri di contatto: Centrale Operativa Polizia Municipale. In considerazione dell’evolversi della situazione, l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile di Pozzuoli continueranno a monitorare da vicino la sequenza sismica e forniranno aggiornamenti regolari fino alla completa conclusione dell’evento. La sicurezza e il benessere della comunità sono la massima priorità, e l’amministrazione rimane vigile per affrontare qualsiasi evenienza derivante da questo fenomeno sismico.