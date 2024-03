Un terremoto molto violento ha colpito l’Iran. Tanta la paura, ora si contano i danni. Cosa è successo nel Paese? Riveliamo le prime informazioni trapelate.

Terremoto in Iran

La terra continua a tremare e stavolta siamo in Iran, dove un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito la parte sud del Paese.

L’epicentro è stato localizzato a 10 chilometri di profondità nella regione del Sistan e Baluchistan. A riferire la notizia è stato il German Centre for Geosciences.

Registrato alle 7.50 ora locale, l’epicentro è stato nella città di Fenuc e al momento non abbiamo segnalazioni di danni in particolare.

Danni del terremoto in Iran

Essendo stato registrato da pochissime ore, ancora le informazioni che abbiamo in merito solo molto frammentarie e tutti i siti riportano le medesime notizie che abbiamo descritto nel primo paragrafo.

Sappiamo dove il terremoto in Iran si è verificato con maggiore intensità ma non abbiamo informazioni su danni, feriti o vittime.

Il Paese purtroppo non è nuovo a eventi di simile violenza. Per farci un’idea possiamo prendere come riferimento il terremoto che colpì Amatrice alcuni anni fa, di magnitudo 6.0. Questo ci si avvicina molto e quindi è possibile capire la violenza delle scosse avvertite dalla popolazione iraniana.

Un anno fa, un sisma analogo colpì la parte nord del Paese portando a tre vittime e oltre 600 feriti.

Il bilancio del sisma odierno è ancora un mistero, però le autorità locali si sono già mobilitate per verificare le situazione, insieme ai vigili del fuoco che verificheranno la condizione degli edifici. Attivi anche i soccorritori sanitari.