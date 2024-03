Durante la serata di ieri, giovedì 7 marzo, tre nuove scosse sismiche hanno interessato l’area dei Campi Flegrei, nelle vicinanze di Napoli. La zona, come sappiamo, è molto attiva dal punto di vista sismico e le scosse, seppur non siano state di grande intensità, hanno preoccupato per la loro frequenza (alta nelle ultime settimane).

Terremoto ai Campi Flegrei, le scosse di terremoto di ieri sera

Poco prima delle ore 23:30 di ieri sera, tre scosse di terremoto hanno colpito una dietro l’altra la zona dei Campi Flegrei. I cittadini dell’area, abituati a sentire terremoti di bassa intensità, non si sono allarmati particolarmente perché anche in questo caso la forza del sisma ha raggiunto al massimo la potenza di 1.6 sulla scala Richter. Resta viva, comunque, la preoccupazione, per un’area che è caratterizzata da bradisismo e che in qualsiasi momento potrebbe essere colpita da un sisma di intensità anche superiore.

Terremoto ai Campi Flegrei: allarme a Pozzuoli

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 23:07 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 1.6 ±0.3″ – così il comune di Pozzuoli ha dato avviso ai cittadini rispetto a quanto stava accadendo ieri sera.