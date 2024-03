Un grave incidente d’auto si è verificato in provincia di Treviso: morta una ragazza e altri quattro rimati feriti nello scontro. Si indaga sulle cause dell’incidente.

Grave incidente a Treviso: una ragazza morte e quattro feriti

Nella giornata di domenica 10 marzo si è verificato un grave incidente d’auto a Godega di Sant’Urbano, provincia di Treviso: all’incrocio tra via Baer e la variante della provinciale 41 di Pianzano è morta una ragazza, e altri quattro sono rimastiferiti nello scontro.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Conegliano che hanno estratto dall’auto rovesciata le altre tre giovani ragazze amiche della vittima, rimaste ferite nell’impatto e portate in ospedale in elisoccorso, ma non sono in pericolo di vita.

Il personale sanitario ha soccorso anch mamma e figlio a bordo della Volkswagen, rimasti feriti ma in maniera lievee trasferiti per precauzione in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato per qualche ora il traffico e aperto un’indagine per determinare le cause dell’incidente.

La denuncia al questore

Non è la prima volta che quell’incrocio si rivela teatro di incidenti mortali. A novembre 2023 era stato indirizzato un esposto al Questore di Treviso dove si segnalava la pericolosità dell’incrocio, malgrado fosse stato ideato un sottopasso che per questioni economiche però non è mai stato costruito.

Al suo posto due semplici stop laterali che al momento però non sembrano sortire l’effetto desiderato.