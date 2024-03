Due incidenti stradali autonomi sono avvenuti ieri sera in Toscana a causa dell'asfalto bagnato: due persone morte come conseguenza del maltempo

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla caduta di un’enorme quantità di pioggia, e soprattutto le regioni del Veneto, della Liguria e della Toscana sono state travolte dal maltempo. Le forti piogge hanno causato tanto disagio anche alla circolazione in strada, rendendo l’asfalto bagnato e pericoloso. Ieri sera, in provincia di Pistoia, proprio l’asfalto sdrucciolevole ha causato due incidenti che si sono rivelati fatali.

Maltempo in Toscana, due incidenti causati dall’asfalto bagnato: morto 74enne

Il primo incidente è avvenuto lungo la SS66 Modenese, nelle colline che si ergono dietro Pistoia verso l’Appennino e l’Emilia e ha visto coinvolto un uomo di 74 anni. L’anziano, proprio a causa dell’asfalto scivoloso, ha perso il controllo della sua automobile, è uscito di strada e ha urtato violentemente il muro di una casa. I soccorritori hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo.

Maltempo in Toscana, due incidenti causati dall’asfalto bagnato: morto 29enne

Poco più tardi, intorno alle ore 21:30, un altro gravissimo sinistro è avvenuto sempre nella provincia di Pistoia. Questa volta, lo sfortunato protagonista è stato un ragazzo di 29 anni. Sempre causa maltempo, il giovane ha perso il controllo de veicolo del quale era alla guida nei pressi di una rotonda tra Pistoia e Prato, è uscito di strada e si è impantanato in un campo. La sua automobile è andata distrutta e quando i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il suo corpo dalle lamiere hanno costatato l’avvenuto decesso del giovane.