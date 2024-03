Incidente in A21: gravi padre, madre e figlio di due mesi

Poco dopo le ore 11 di questa mattina, domenica 3 marzo, si è verificato un gravissimo incidente nella zona di Caorso lungo l’autostrada A21 Piacenza-Cremona, che ha coinvolto un’unica vettura. Secondo quanto emerso, il conducente ha perso il controllo della propria auto, che si è poi schiantata violentemente contro il guard rail. A bordo del mezzo c’erano una famiglia composta da padre, madre e il loro neonato di soli due mesi, i quali destano in gravi condizioni.

Incidente sull’A21, la dinamica dello schianto

L’auto con la famiglia a bordo viaggiava sulla corsia nord, il conducente ha perso il controllo della macchina, finendo nella zona centrale che divide le due corsie di marcia. Fortunatamente, sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

L’impatto è stato così violento da deformare l’abitacolo, rendendo difficile l’accesso e intrappolando le vittime al suo interno.

Per fortuna, le autorità e i mezzi di soccorso sono intervenute prontamente: tra cui vigili del fuoco, Croce Rossa e servizi medici di emergenza hanno collaborato per liberare padre, madre e il piccolo di soli due mesi dalle lamiere contorte e fornire loro le cure necessarie.

Incidente in A21, l’intervento degli elisoccorso

L’arrivo di due elicotteri di soccorso, provenienti da

Parma e Brescia, ha sottolineato l’urgenza della situazione e la necessità di trasportare le vittime in strutture mediche specializzate il più rapidamente possibile, considerate le loro gravi condizioni di salute.

Dopo l’incidente lungo l’A21, l’uomo coinvolto è stato trasferito all’ospedale di Cremona per ricevere le cure necessarie, mentre la moglie e il figlio neonato sono stati ricoverati nella struttura ospedaliera di Parma. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale di Cremona hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare se l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento del veicolo o da un malore del conducente. Purtroppo, la famiglia desta in pericolo di vita.